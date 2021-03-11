Министр обороны Турции посетил в Стамбуле выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял участие в открытии в Стамбуле фотовыставки «29-я годовщина Ходжалинского геноцида», организованной при поддержке генерального консульства Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В мероприятии также участвовали начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС генерал армии Хасан Кючюкакюз.

Хулуси Акар отметил, что Ходжалинский геноцид никогда не будет забыт: «Скорблю по зверски убитым 29 лет назад в Ходжалы азербайджанцам. Боль азербайджанских братьев всегда в наших сердцах, прошлое не забыто, но будем смотреть в будущее».

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)