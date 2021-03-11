В Азербайджане нет задержанных женщин армянского происхождения – МИД

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала вопрос СМИ о задержании лица армянского происхождения Марал Наджарян, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

«Уроженка Ливана, гражданка Армении и Ливана Марал Наджарян (Maralle Najarian) была задержана правоохранительными органами Азербайджана в бывшем конфликтном регионе вместе с гражданином Ливана армянского происхождения, с которым сожительствует. В своих показаниях она подтвердила, что незаконно въехала на территорию Азербайджана и совершила ряд других действий, нарушивших азербайджанское законодательство. Азербайджанская сторона проявила гуманизм, и 10 марта Марал Наджарян была освобождена», — сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД добавила, что Наджарян сама предпочла вернуться в Ливан, а не в Армению: «Хотелось бы отметить, что несмотря на проведение обсуждений с российской стороной, ее не удалось отправить через Россию, поскольку она гражданка Ливана. Поэтому она была отправлена в Ливан через Турцию».

В заключении Абдуллаева подчеркнула, что в настоящее время в Азербайджане нет задержанных женщин армянского происхождения: "Во время Отечественной войны было задержано 5 женщин армянского происхождения, большинство из которых были отпущены еще во время продолжающихся военных действий".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)