Учитывая рост числа инфицированных в Азербайджане, необходимо принимать срочные меры — депутат

БАКУ /Trend/ - Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в нашей стране в последние дни вызывает серьезную озабоченность. В этой ситуации необходимо принимать срочные меры, иначе мы можем столкнуться с непростой ситуацией – такой, как в декабре прошлого года.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

По ее словам, в то время, когда новый британский штамм коронавируса распространяется в соседних странах, рост числа инфицированных в Азербайджане заставляет нас быть осторожными.

«Как известно, новые штаммы коронавируса более агрессивны, более заразны и вызывают более серьезные осложнения. Этот штамм коронавируса уже обнаружен в России и Грузии. Поэтому рост числа зараженных в Азербайджане вызывает тревогу. Таким образом, никто не должен успокаиваться. Все мы должны максимально соблюдать правила гигиены, чтобы обезопасить себя от вируса, иначе введение ужесточенного карантинного режима будет неизбежным", — отметила Афет Гасанова.

Депутат также затронула влияние вакцинации на число инфицированных. По ее словам, некоторые люди формируют негативное мнение о вакцинах.

«В Азербайджане уже вакцинировано более 430 тыс. человек, и это снизит число заражений.

Граждане должны учесть, что лишь некоторые страны мира – около 10-15 процентов – начали проводить вакцинацию. Несмотря на трудности в этом направлении, Президент Ильхам Алиев обеспечил доставку вакцин в Азербайджан. Наша страна получила 4 млн доз вакцины. Однако порой граждане отказываются от вакцинации, ссылаясь на ложную информацию, распространяемую в социальных сетях, а этом приводит к росту числа инфицированных.

В то же время, некоторые люди, привитые первой дозой, относятся к процессу поверхностно и не приходят вовремя для прохождения второго этапа процедуры. Это тоже приводит к увеличению количества заражений. Число инфицированных снизилось с более чем четырех тысяч в декабре прошлого года до 70-ти в феврале этого года, но в последние дни данный показатель вновь начал расти, перейдя планку в 500 человек. Боюсь, что может возникнуть необходимость принять соответствующие меры, чтобы не возвращаться к ситуации декабря прошлого года», — добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)