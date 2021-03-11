Президент Ильхам Алиев: ЕБРР поддерживал нас в трансформации страны, диверсификации нашей экономики

БАКУ/Trend/ - ЕБРР поддерживал нас в трансформации страны, диверсификации нашей экономики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и другими представителями руководства банка.

«Прежде всего, хочу выразить признательность за внимание банка к Азербайджану. Считаю, что в последние почти 30 лет мы наладили прочные партнерские связи. Банк поддерживал нас в трансформации страны, диверсификации нашей экономики. Это отчетливо демонстрирует финансирование наших проектов на сумму более 3 миллиардов евро. Важное значение представляет и то, что половину этого портфеля в настоящее время составляют средства, направленные в частный сектор. Это тоже хороший показатель нашего сотрудничества»,- отметил Президент Ильхам Алиев.