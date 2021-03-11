Президент Ильхам Алиев: Нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров

БАКУ/Trend/- Нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и другими представителями руководства банка.

«В настоящее время наша основная цель – восстановить освобожденные от оккупации территории. В результате более чем 25-летней, можно сказать, продолжавшейся на протяжении 30 лет оккупации со стороны Армении все разрушено. Иностранные дипломаты и представители медиа уже неоднократно посещали освобожденные от оккупации территории и сами стали свидетелями того, что все полностью разрушено. Разрушены города, разрушены села. Поэтому нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров, чтобы обеспечить достойные условия жизни для людей, более миллиона бывших переселенцев, ожидающих возвращения на родные земли. Таким образом, это наша основная задача, и мы уже приступили к этому. Несмотря на то, что после подписания заявления, фактически ставшего окончанием конфликта и войны, прошло всего четыре месяца, мы уже приступили к работе. Сейчас мы строим международный аэропорт, автомагистрали, железнодорожные линии, уже начали. До конца нынешнего года мы планируем, можно сказать, на 100 процентов завершить энергоснабжение всей территории Карабаха, и у нас есть много других планов»,- сказал глава государства.