Президент Ильхам Алиев: До конца года мы планируем на 100% завершить энергоснабжение всей территории Карабаха

БАКУ/Trend/- До конца нынешнего года мы планируем, можно сказать, на 100 процентов завершить энергоснабжение всей территории Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и другими представителями руководства банка.

«Несмотря на то, что после подписания заявления, фактически ставшего окончанием конфликта и войны, прошло всего четыре месяца, мы уже приступили к работе. Сейчас мы строим международный аэропорт, автомагистрали, железнодорожные линии, уже начали. До конца нынешнего года мы планируем, можно сказать, на 100 процентов завершить энергоснабжение всей территории Карабаха, и у нас есть много других планов.

Конечно, во всех этих вопросах мы рассчитываем на сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Я объявил освобожденные от оккупации земли зоной «зеленой энергии». Мы планируем в основном использовать возобновляемые источники энергии, водные, солнечные и ветряные источники. У нас есть хороший опыт работы с крупными международными энергетическими компаниями. Кстати, Европейский банк реконструкции и развития принимает участие в финансировании этих инвестиционных проектов. Надеемся, что такой же опыт будет применяться и на освобожденных территориях, потому что там есть большой потенциал с точки зрения возобновляемых источников энергии»,- сказал Президент Ильхам Алиев.