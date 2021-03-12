МИД Азербайджана осудил освобождение армянского террориста в США

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу недавнего решения Верховного суда округа Лос-Анджелес об освобождении Хампига Сасуняна, передает Trend со ссылкой на Twitter МИД.

"Освобождение признанного террориста Хампига Сасуняна, осужденного за убийство турецкого дипломата, подало бы очень неверный сигнал и, несомненно, нанесло бы ущерб интересам дипломатии, особенно в государстве с одним из крупнейших в мире дипломатических корпусов", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее МИД Турции решительно осудило решение Верховного суда округа Лос-Анджелес, которое открыло путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна.