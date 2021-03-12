Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии партии "Ени Азербайджан"
БАКУ /Trend/ - Избраны председатель и заместитель председателя Ревизионной комиссии партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев.
Председателем комиссии избрана Севиндж Гусейнова, зампредседателя - Низами Сафаров.
В состав Ревизионной комиссии ПЕА входят Вугар Искендеров, Гасан Гасанов, Малахат Ибрагимгызы, Муса Мусаев, Низами Сафаров, Айдын Гусейнов, Самед Сеидов, Эльман Насиров, Севиндж Гусейнова, Садиг Гурбанов, Джаваншир Пашазаде, Бадам Гусейнова, Нагиф Хамзаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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