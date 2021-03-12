В “ASAN Login” создана возможность видеорегистрации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства представил для граждан новую возможность в рамках системы "ASAN Login", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Так, в системе единого входа "ASAN Login" появилась возможность видеорегистрации посредством таких инновационных решений, как распознавание по голосу и лицу.

Это преследует цель обеспечения облегченного доступа граждан к системе "ASAN Login" и расширения использования электронных услуг.

"ASAN Login", обеспечивающий вход в 52 системы вместе с интегрированными системами, устраняет необходимость запоминания имен и паролей пользователей, сводит к минимуму опасность информационной утечки.