В “ASAN Login” создана возможность видеорегистрации (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:38)

БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства представил новую возможность для граждан в связи с системой "ASAN Login", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Так, в системе единого входа "ASAN Login" появилась возможность видеорегистрации посредством таких инновационных решений, как распознавание по голосу и лицу.

Это преследует цель обеспечения облегченного доступа граждан к системе "ASAN Login" и расширения использования электронных услуг, устраняет необходимость запоминания имен и паролей пользователей, сводит к минимуму опасность информационной утечки.

Отметим, что существуют четыре вида входа в "ASAN Login" – по идентификационному номеру, по "Asan İmza", электронной подписи и по подписи Центра услуг сертификации банка.

С порядком прохождения регистрации в "ASAN Login" посредством видеорегистрации граждане могут ознакомиться по ссылке https://youtu.be/UCBVu2hyzv8

Видеоинструкция для регистрации по FİN–коду и номеру мобильного телефона: https://youtu.be/aqcALD1jT7k

Граждане, забывшие шифр, а также в случае недоступности активного номера мобильного телефона для восстановления шифра, могут восстановить его, добавив посредством видеозаписи другой мобильный номер. Видеоинструкция для этого: https://youtu.be/25RQRegUeFQ

На вопросы, связанные с системой "ASAN Login", можно получить ответы в рубрике «Часто задаваемые вопросы» на сайте asanlogin.my.gov.az, либо позвонив на «108».

Также в рамках первого пилотного проекта можно обратиться в "E-Gov pəncərəsi" в Центре Службы "ASAN" № 5.

(Текст: Кямаля Сеидова)