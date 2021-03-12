«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network состоялась международная конференция «Встретимся в Карабахе», в которой приняли участие директор Baku Network Гюльнара Мамедзаде, чрезвычайный и полномочный посол, профессор Намик Алиев, политолог, журналист Тофик Аббасов, профессор, доктор истории Гурам Мархулия (Грузия), доктор политических наук, госсоветник Татьяна Полоскова (Россия), военный журналист Ричардас Лапаитис (Литва), доктор истории Руслан Шевченко (Молдова), доктор истории, профессор Зураб Папаскири (Грузия), главный редактор портала Day.Az Эмин Алиев, общественный деятель Алтай Алескеров (Австрия). К работе конференции также подключились дипломаты посольства Узбекистана в Азербайджане.

Эксперты поздравили Азербайджан с Победой в Отечественной войне и освобождением территорий от армянской оккупации, а также обозначили угрозы, которые генерирует армянский сепаратизм в регионе. Они обратили внимание на то, что в то время, как Азербайджан занят возрождением освобожденных территорий, открытием транспортных коммуникаций и налаживанием регионального экономического сотрудничества, в Армении продолжают доминировать реваншистские настроения.

Армянская диаспора и армянская пропагандистская машина осуществляют провокации с целью дестабилизации ситуации в регионе. Однако Азербайджан продемонстрировал, что способен сохранить мир и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Эксперты предложили провести следующую встречу в Карабахе и учредить на платформе Baku Network международный экспертный клуб «Карабах».

В ходе конференции также состоялась презентация книги доктора юридических наук, завкафедрой Академии госуправления при Президенте Азербайджана Намика Алиева «Day.Az: встретимся в Карабахе», издание которой автор посвятил памяти покойного директора Baku Network Эльхана Алескерова, а презентацию книги приурочил ко дню его рождения - 12 марта.