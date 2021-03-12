Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил Папе Римскому Франциску поздравительное письмо.

"Ваше святейшество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев и передаю наилучшие пожелания по случаю Дня Вашей интронизации.

Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение. Азербайджан, принимающий толерантность и мультикультуральные ценности как образ жизни, придает особое значение дальнейшему расширению этих связей, направленных на поощрение диалога между культурами и религиями.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу прошлогоднюю встречу с Вами в Ватикане, проведенный обмен мнениями, выражаю признательность за высокую оценку азербайджанских традиций мультикультурализма и толерантности.

В это сложное время, когда мы ведем борьбу с охватившим мир вирусом COVID-19, важна мобилизация человечеством таких высоких ценностей, как взаимопонимание, поддержка, солидарность и гуманизм. Убежден, что образцовые отношения сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будут служить созданию атмосферы взаимного доверия между цивилизациями, защите религиозного и культурного наследия, торжеству общечеловеческих ценностей.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высокой духовной миссии", - говорится в поздравлении.