Началась поездка глав медиа-ресурсов, НПО, блогеров и общественных активистов в Агдам

БАКУ /Trend/ - 13 марта началась поездка руководителей медиа-ресурсов и НПО, блогеров и общественных активистов в освобожденный от оккупации город Агдам, сообщает в субботу Trend.

Члены делегации посетят разрушенные исторические места в Агдамском районе, понаблюдают за процессом разминирования.

Информация о поездке будет предоставляться в течение дня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)