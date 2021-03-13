Началась поездка глав медиа-ресурсов, НПО, блогеров и общественных активистов в Агдам
БАКУ /Trend/ - 13 марта началась поездка руководителей медиа-ресурсов и НПО, блогеров и общественных активистов в освобожденный от оккупации город Агдам, сообщает в субботу Trend.
Члены делегации посетят разрушенные исторические места в Агдамском районе, понаблюдают за процессом разминирования.
Информация о поездке будет предоставляться в течение дня.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО)
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr"
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО)