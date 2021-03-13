На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

Политика 13 марта 2021 10:41 (UTC+04:00)

(первая версия опубликована вчера в 19:16)

БАКУ /Trend/ - В Зангиланском районе на государственной границе с Арменией 12 марта к служебно-боевой деятельности приступила новая воинская часть-пограничная комендатура Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ГПС, выступая на организованном по этому случаю мероприятии, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал техническому личному составу поздравления начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева, подчеркнул, что в результате операции "Железный кулак" под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева была обеспечена территориальная целостность страны, положен конец оккупации 20 процентов азербайджанской территории, включая 132 километра государственной границы с Ираном и 500 километров госграницы с Арменией, что на протяжении почти 30 лет представляло серьезную угрозу национальной безопасности.

Были особо отмечены полная мобилизация всех сил и средств для успешного выполнения боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами перед ГПС в период Отечественной войны, и непосредственное участие военнослужащих Государственной пограничной службы в освобождении оккупированной части азербайджано-иранской границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

Также было сообщено, что с первых дней боевых действий азербайджанские пограничники освободили значительную территорию от линии соприкосновения в Физулинском районе до государственной границы с Арменией. За 24 часа молниеносной атакой противнику были нанесены сокрушительные удары, и в течение суток было преодолено расстояние в 105 километров, на древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района и в городе Зангилан был поднят Государственный флаг Азербайджана, а в результате ожесточенных боев на границе с Арменией были освобождены стратегические высоты Бартаз и Шукюратаз.

За счет модернизации самолетов АН-2 в беспилотные летательные аппараты, их применения в рамках выявления средств противовоздушной обороны противника, а также благодаря профессиональному использованию таких БПЛА, как Harop, "Гузгун" и Hermes, были нейтрализованы средства ПВО, зенитно-ракетные комплексы, ракетные системы, танки, бронемашины и другая техника, командные пункты управления и многочисленная живая сила противника, в целом было уничтожено 290 вражеских целей.

Было подчеркнуто, что сокрушительные удары, нанесенные ранее подразделениями ГПС на территориях, где сегодня проходит это мероприятие, многочисленные трофеи, уничтожение 1 ноября стрелковым оружием СУ-25 армянской армии в боях за высоты Бартаз и Шукюратаз и другие подобные военные успехи являются важными событиями в истории Отечественной войны.

Также была выражена гордость за участие азербайджанских пограничников, отличившихся своей преданностью государственности, Президенту Азербайджану, воевавших против сил врага под руководством Верховного главнокомандующего, за освобождении священных земель, которые и сегодня несут службу в окопах и на границе.

Была отмечена особая важность начала деятельности новой воинской части, отвечающей за охрану значимой части государственной границы с Арменией, выражена уверенность в том, что азербайджанские пограничники, стоящие на страже государственных интересов, и далее будут справляться с такой достойной миссией, как защита священных границ страны.

В заключение мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся на военной службе.

Затем участники мероприятия ознакомились с созданными в части условиями, в том числе осмотрели необходимое оборудование, мебель, бытовые принадлежности, служебные помещения, где установлена отопительная система, казарму, столовую, банно-прачечный комплекс, склад, вооружение и технические средства.

(Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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