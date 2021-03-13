МККК может предложить Азербайджану необходимую поддержку - глава представительства

БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) может предложить Азербайджану поддержку в то время и в том месте, где это будет необходимо, сказала Trend глава представительства МККК в Баку Ариан Бауэр.

По ее словам, МККК на протяжении 2020 года продолжил оказывать эффективную гуманитарную помощь людям, пострадавшим от нагорно-карабахского конфликта.

«В течение года вспышка пандемии COVID-19, начавшаяся в марте, а также осенние боевые действия привели к тому, что МККК пришлось значительно адаптировать и расширить запланированные операции», - сказала она.

Глава представительства добавила, что МККК поддерживает постоянный тесный диалог с ответственными структурами Азербайджана и может предложить поддержку в то время и в том месте, где это будет необходимо.

«В тесном сотрудничестве с Международной федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) осуществляется сотрудничество с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана для оценки потребностей, оказания соответствующей поддержки и укрепления потенциала», - отметила она.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)