Руководители медиа поделились с Trend TV впечатлениями о поездке в Агдам (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 13 марта руководители медиа-органов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.
Как передает Trend, участники визита понаблюдали за процессом разминирования в Агдаме. Затем они посетили мечеть Джума, крепость Шахбулаг, побывали на других подвергшихся разрушению территориях Агдама.
Руководители медиа-органов поделились впечатлениями о поездке с Trend TV.
Отметим, что поездка осуществляется по поручению Президента Азербайджана.
Глав медиа-органов и НПО, блогеров и общественных активистов в поездке сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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