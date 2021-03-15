Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем

БАКУ/Trend/ -Сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

«Мы уже начали восстановление освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит многое сделать, потому что на освобожденных от оккупации территориях разрушено все - города, села, памятники культуры, вся инфраструктура. Действительно, масштаб работы будет большим. Площадь полностью разрушенной территории составляет более 10 тысяч квадратных километров. Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это - часть Заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому. Мы выполнили свою задачу. Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем.»,- сказал глава государства.