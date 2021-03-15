Президент Ильхам Алиев: Открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона

БАКУ/Trend/ - Открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

«ОБСЕ – организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши мысли о том, как строить будущую работу. Думаю, что последние 4 месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно.

Что касается нас, мы уже начали восстановление освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит многое сделать, потому что на освобожденных от оккупации территориях разрушено все - города, села, памятники культуры, вся инфраструктура. Действительно, масштаб работы будет большим. Площадь полностью разрушенной территории составляет более 10 тысяч квадратных километров. Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это - часть Заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому»,- сказал Президент Ильхам Алиев.