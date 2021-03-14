Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 14 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщает Trend, вначале состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде один на один.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать, госпожа министр. Очень рад вас видеть. У нас была возможность побеседовать один на один, а сейчас мы проводим встречу с участием делегаций. Мы придаем большое значение вашему визиту. ОБСЕ – организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши мысли о том, как строить будущую работу. Думаю, что последние 4 месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно.

Что касается нас, мы уже начали восстановление освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит многое сделать, потому что на освобожденных от оккупации территориях разрушено все - города, села, памятники культуры, вся инфраструктура. Действительно, масштаб работы будет большим. Площадь полностью разрушенной территории составляет более 10 тысяч квадратных километров. Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это - часть Заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому. Мы выполнили свою задачу. Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем. Знаю, что в эти дни вы очень заняты, совершаете визиты во многие страны. Очень рад видеть вас в Азербайджане. Надеюсь, что ваш визит в нашу страну будет очень продуктивным. Еще раз добро пожаловать.

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде сказала:

-Большое спасибо. Благодарю за то, что приняли меня. Радостно вернуться в Баку после столь длительного времени. Сожалею, что не смогла приехать осенью. Наше правительство в то время считало опасным выполнение полетов, поэтому я не смогла приехать. Но сейчас я здесь. Как Вы знаете, нашим главным приоритетом как действующего председателя ОБСЕ является защита системы безопасности в Европе и оказание поддержки всесторонней концепции безопасности, связывающей безопасность с демократией, правами человека и верховенством закона. Конечно, мы рассмотрим, что можем сделать, чтобы внести вклад в урегулирование конфликта на территории ОБСЕ. Поэтому в этом контексте, конечно, для нас приоритетными вопросами являются международное право, международные права человека, гуманитарное право, женщины, мир и безопасность. Считаю, что можно работать вместе над этими вопросами.