Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет еще одно заседание
БАКУ / Trend/ - Следующее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана будет проведено 17 марта, сообщает в понедельник Trend.
Комиссия уже провела 9 заседаний, рассмотрев более 950 поступивших обращений.
Предусматривается, что на этой неделе проведение Комиссией заседаний завершится, подготовленный список будет представлен главе государства, и в преддверии праздника Новруз может быть подписано распоряжение о помиловании.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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