Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет еще одно заседание

БАКУ / Trend/ - Следующее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана будет проведено 17 марта, сообщает в понедельник Trend.

Комиссия уже провела 9 заседаний, рассмотрев более 950 поступивших обращений.

Предусматривается, что на этой неделе проведение Комиссией заседаний завершится, подготовленный список будет представлен главе государства, и в преддверии праздника Новруз может быть подписано распоряжение о помиловании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)