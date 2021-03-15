Региональный совет итальянской Калабрии принял документ в поддержку Азербайджана(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан, всегда демонстрировавший лояльность и прозрачность в своих отношениях с Италией, пользуется доверием партнера и имеет для Италии исключительное значение в международной политике.

Как передает в понедельник Trend, эти взгляды отразились в принятом Региональным советом Калабрии (законодательный орган итальянского региона Калабрия) документе "Обращение к правительству Италии по поводу выражения уважения территориальной целостности Азербайджана и осуществления шагов по укреплению многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией."

В документе, принятом по инициативе члена Регионального совета Калабрии Вито Питтаро, сообщается, что Нагорный Карабах, признанный во всем мире как часть Азербайджана, вместе с семью прилегающими азербайджанскими районами был оккупирован Арменией в начале 1990-х годов, а все азербайджанцы были изгнаны как из Нагорного Карабаха, так и семи прилегающих районов. Отмечается, что в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также в документах других международных организаций было подтверждено, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, было выражено уважение к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана и было выдвинуто требование о немедленном выводе всех оккупационных сил с территории Азербайджана и возврате всех азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли.

В документе сообщается, что 27 сентября прошлого года разразилась новая война и продолжавшиеся 44 дня военные операции завершились 10 ноября 2020 года подписанием лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления, предусматривающего прекращение огня и возвращение оккупированных территорий Азербайджану. Также отмечается, что в заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении 11 января 2021 года, предусмотрены меры по восстановлению и строительству транспортных и коммуникационных путей в регионе.

В документе также затрагивается позиция Италии по данному вопросу, подчеркивается, что в подписанной в феврале 2020 года "Совместной декларации по усилению многомерного стратегического партнерства между Итальянской Республикой и Азербайджанской Республикой" сторонами выражена поддержка мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании уважения основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ согласно соответствующим документами ООН и ОБСЕ. Также подчеркивается, что Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии 11 ноября 2020 года выступило с заявлением, а Постоянная комиссия по иностранным делам Палаты депутатов Италии 18 ноября 2020 года приняла постановление о необходимости соблюдения обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября.

В документе, принятом Региональным советом Калабрии, также затрагиваются азербайджано-итальянские отношения, сообщается, что "Совместная декларация по усилению многомерного стратегического партнерства между Итальянской Республикой и Азербайджанской Республикой" охватывает такие важные аспекты, как важность взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, тот факт, что Италия является главным торговым партнером Азербайджана, значимость укрепления связей между сторонами в таких стратегических областях, как оборона, энергетика, транспорт, логистика, сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных организаций.

Также отмечается, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Италией еще больше развиваются, в Азербайджане работают многочисленные итальянские компании и бизнесмены, товарооборот между двумя странами составляет 92% от общего объема торговли Италии с регионом Южного Кавказа, Азербайджан является основным поставщиком нефти в Италию, и недавно введенный в эксплуатацию трубопровод TAP, который является частью Южного газового коридора, важен для доставки азербайджанского природного газа на европейский рынок, а также для энергетической безопасности Италии и диверсификации источников энергии. В документе, помимо этого, говорится, что Азербайджан и Италия установили прекрасные отношения в области культуры, академических кругов, науки и технологий, особенно в области защиты исторического, культурного и духовного наследия посредством различных проектов, поддерживаемых Азербайджаном в Италии, тесные связи между двумя странами проявили себя в поддержке Азербайджаном Италии в тяжелый период пандемии коронавируса.

Далее сообщается, что с окончанием конфликта между Азербайджаном и Арменией и освобождением азербайджанских территорий реализация стратегического плана восстановления инфраструктуры на тех землях создали возможности для развития и процесса нормализации в регионе, что открывает для итальянских компаний новые и важные торгово-экономические перспективы.

Исходя из вышесказанного, Региональный совет Калабрии выражает свое уважение суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, уведомляет итальянское правительство о своей позиции, которая соответствует позиции итальянского правительства и поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе уважения принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, взывает к правительству Италии призвать стороны выполнить обязательства, указанные в заявлениях, подписанных Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Региональный совет Калабрии также призывает правительство Италии разработать конкретный план действий, направленный на укрепление многомерного стратегического партнерства с Азербайджаном, который вступил в новый этап развития, освободив свои территории от оккупации, и продвигать совместные инициативы по углублению отношений с Азербайджаном, который является ведущим партнером.

Отметим, что наряду с Региональным советом Калабрии аналогичные документы приняли в общей сложности двадцать итальянских городов и муниципалитетов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)