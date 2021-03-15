Региональный совет итальянской Калабрии принял документ в поддержку Азербайджана(версия 2)

Политика 15 марта 2021 17:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:53)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, всегда демонстрировавший лояльность и прозрачность в своих отношениях с Италией, пользуется доверием партнера и имеет для Италии исключительное значение в международной политике.

Как передает в понедельник Trend, эти взгляды отразились в принятом Региональным советом Калабрии (законодательный орган итальянского региона Калабрия) документе "Обращение к правительству Италии по поводу выражения уважения территориальной целостности Азербайджана и осуществления шагов по укреплению многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией."

В документе, принятом по инициативе члена Регионального совета Калабрии Вито Питтаро, сообщается, что Нагорный Карабах, признанный во всем мире как часть Азербайджана, вместе с семью прилегающими азербайджанскими районами был оккупирован Арменией в начале 1990-х годов, а все азербайджанцы были изгнаны как из Нагорного Карабаха, так и семи прилегающих районов. Отмечается, что в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также в документах других международных организаций было подтверждено, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, было выражено уважение к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана и было выдвинуто требование о немедленном выводе всех оккупационных сил с территории Азербайджана и возврате всех азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли.

В документе сообщается, что 27 сентября прошлого года разразилась новая война и продолжавшиеся 44 дня военные операции завершились 10 ноября 2020 года подписанием лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления, предусматривающего прекращение огня и возвращение оккупированных территорий Азербайджану. Также отмечается, что в заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении 11 января 2021 года, предусмотрены меры по восстановлению и строительству транспортных и коммуникационных путей в регионе.

В документе также затрагивается позиция Италии по данному вопросу, подчеркивается, что в подписанной в феврале 2020 года "Совместной декларации по усилению многомерного стратегического партнерства между Итальянской Республикой и Азербайджанской Республикой" сторонами выражена поддержка мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании уважения основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ согласно соответствующим документами ООН и ОБСЕ. Также подчеркивается, что Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии 11 ноября 2020 года выступило с заявлением, а Постоянная комиссия по иностранным делам Палаты депутатов Италии 18 ноября 2020 года приняла постановление о необходимости соблюдения обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября.

В документе, принятом Региональным советом Калабрии, также затрагиваются азербайджано-итальянские отношения, сообщается, что "Совместная декларация по усилению многомерного стратегического партнерства между Итальянской Республикой и Азербайджанской Республикой" охватывает такие важные аспекты, как важность взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, тот факт, что Италия является главным торговым партнером Азербайджана, значимость укрепления связей между сторонами в таких стратегических областях, как оборона, энергетика, транспорт, логистика, сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных организаций.

Также отмечается, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Италией еще больше развиваются, в Азербайджане работают многочисленные итальянские компании и бизнесмены, товарооборот между двумя странами составляет 92% от общего объема торговли Италии с регионом Южного Кавказа, Азербайджан является основным поставщиком нефти в Италию, и недавно введенный в эксплуатацию трубопровод TAP, который является частью Южного газового коридора, важен для доставки азербайджанского природного газа на европейский рынок, а также для энергетической безопасности Италии и диверсификации источников энергии. В документе, помимо этого, говорится, что Азербайджан и Италия установили прекрасные отношения в области культуры, академических кругов, науки и технологий, особенно в области защиты исторического, культурного и духовного наследия посредством различных проектов, поддерживаемых Азербайджаном в Италии, тесные связи между двумя странами проявили себя в поддержке Азербайджаном Италии в тяжелый период пандемии коронавируса.

Далее сообщается, что с окончанием конфликта между Азербайджаном и Арменией и освобождением азербайджанских территорий реализация стратегического плана восстановления инфраструктуры на тех землях создали возможности для развития и процесса нормализации в регионе, что открывает для итальянских компаний новые и важные торгово-экономические перспективы.

Исходя из вышесказанного, Региональный совет Калабрии выражает свое уважение суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, уведомляет итальянское правительство о своей позиции, которая соответствует позиции итальянского правительства и поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе уважения принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, взывает к правительству Италии призвать стороны выполнить обязательства, указанные в заявлениях, подписанных Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Региональный совет Калабрии также призывает правительство Италии разработать конкретный план действий, направленный на укрепление многомерного стратегического партнерства с Азербайджаном, который вступил в новый этап развития, освободив свои территории от оккупации, и продвигать совместные инициативы по углублению отношений с Азербайджаном, который является ведущим партнером.

Отметим, что наряду с Региональным советом Калабрии аналогичные документы приняли в общей сложности двадцать итальянских городов и муниципалитетов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Нидерландах выпущена марка &quot;Хары бюльбюль&quot; в память о шехидах Карабахской войны (ФОТО)
В Нидерландах выпущена марка "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны (ФОТО)
Наряды звезд на Grammy (ФОТО)
Наряды звезд на Grammy (ФОТО)
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО)
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Стартовал новый этап исследования по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах (ФОТО) Общество 18:39
Центробанки Азербайджана и России планируют развить совместную межбанковскую инфраструктуру Финансы 18:33
У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат Политика 18:33
Прожиточный минимум в Грузии вырос Бизнес 18:24
В Габале построен родник в память о шехиде Отечественной войны Общество 18:21
Названы самые частые нарушения карантина в заведениях общепита Азербайджана Общество 18:18
Среднемесячная номинальная зарплата по Азербайджану сократилась Финансы 18:16
Maersk Drilling о ходе буровых работ на «Шах Дениз» Энергетика 18:10
В 2020 г. банки Азербайджана реструктуризировали кредиты на сумму свыше 1,2 млрд манатов Финансы 18:10
В Нидерландах выпущена марка "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны (ФОТО) Социум 18:03
Минобразования Азербайджана проводит опрос в соцсетях Общество 17:58
В Баку из-за коронавируса закрылись еще 3 школы Общество 17:51
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $2 млрд Бизнес 17:51
В Туркменистане пройдет международный форум нефтегазового сектора Энергетика 17:42
Спрос на перевозки по ТМТМ и БТК увеличит долю транзитных грузов Китая через Азербайджан Транспорт 17:37
Один из медиков в Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca Европа 17:31
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:08
Названа статистика за февраль по оказанию услуг ОМС клиниками Азербайджана (ФОТО) Общество 17:07
В Азербайджане совершенствуется инвестиционный климат Бизнес 17:01
Должность Маска в Tesla будет официально называться "технокороль" США 16:56
Региональный совет итальянской Калабрии принял документ в поддержку Азербайджана Политика 16:53
Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана - минэкономики Бизнес 16:48
В Азербайджане бизнесмены могут обеспечить энергоснабжение своего объекта в режиме онлайн (ФОТО) Экономика 16:45
Выручка одного из крупных зерновых предприятий Узбекистана превысила 300 млрд сумов Узбекистан 16:45
В Азербайджане есть потенциал для разработки вакцины от COVID-19 - директор НИИ Общество 16:36
В Грузии заработала горячая линия по вакцинации от коронавируса Грузия 16:35
Глава МИД Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ (ФОТО) Политика 16:29
Кабмин Израиля разрешил запуск авиасообщения в ограниченном режиме с 16 марта Израиль 16:28
В регионах Азербайджана за день высажено около 15 тыс. деревьев (ФОТО) Общество 16:15
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсуждены поправки в закон об оценочной деятельности (FOTO) Экономика 16:12
Над построенным армянами двухэтажным бункером развевается азербайджанский флаг (ФОТО) Общество 16:05
Наряды звезд на Grammy (ФОТО) Стиль 15:57
НПЗ STAR снижает потребление природного газа Энергетика 15:48
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) Культура 15:47
В Иране за сутки от коронавируса скончались еще 100 человек Общество 15:44
Минтруда Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 50 квартир (ФОТО) Общество 15:42
Наличная денежная масса в Азербайджане выросла почти на 14% в 2020 г. Финансы 15:40
В ЕК заявили, что переговоров с производителями "Спутника V" на данный момент нет Европа 15:32
В Ходжавенде мирный житель подорвался на мине (ФОТО) Происшествия 15:32
В ходе учений азербайджанской армии задачи по действиям войск отрабатываются на картах (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:18
Международным перевозчикам в Азербайджане в 2020 г. были выданы 97 тыс. разрешений Транспорт 15:03
НПЗ STAR SOCAR присоединился к сети Global Lighthouse Network ВЭФ Энергетика 15:03
"Спутник V" может поступить в Швецию в июне Россия 14:51
В Азербайджане продлены сроки внутришкольного тура конкурса «Онлайн-урок» Общество 14:49
Фильм Trend TV из города Шуша Азербайджан 14:42
Минфин Туркменистана подписал меморандум с британской JCB Sales Limited Бизнес 14:41
Звезда сериалов и актриса театра Земфира Абдулсамедова отмечает юбилей (ФОТО) Культура 14:34
В Азербайджане строят мост длиной более километра (ФОТО) Экономика 14:28
Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденные территории страны Политика 14:23
Узбекские и испанские специалисты договорились реализовать проект в области капельного орошения Узбекистан 14:19
SOCAR Turkey назвала сроки начала реализации проекта NEFERTITI Энергетика 14:17
Бухарский НПЗ выставляет бензин и дизельное топливо на биржевые торги Узбекистан 14:17
Экспорт стройматериалов из Узбекистана превысил $257 млн Узбекистан 14:14
В Азербайджане 19 марта пройдут экзамены для приема на работу директоров школ Общество 14:09
Фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве признан одним из лучших в США - журнал Голливуда (ФОТО) Культура 14:01
Свыше 900 тыс. наемных работников в Азербайджане задействованы в госсекторе Финансы 13:57
Содержащиеся в Азербайджане армянские военные не считаются военнопленными - глава МИД Политика 13:54
Между Азербайджаном и Швецией налажено эффективное сотрудничество - глава МИД Экономика 13:47
В Азербайджане начали готовить семейных врачей - Агентство Общество 13:47
Международные организации должны оказать давление на Армению - глава МИД Азербайджана Политика 13:39
Французская компания планирует уменьшить утечки в системах водоснабжения Узбекистана Узбекистан 13:37
Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы "Евровидения-2021" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:33
Азербайджан является сторонником сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ - глава МИД Политика 13:32
В Азербайджане ускорилась среднегодовая инфляция Финансы 13:28
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:25
ГЭЦ Азербайджана объявил собеседование для замещения вакантных мест в госорганах Общество 13:21
Аббас Ибрагимов:«Проекты трансформации Международного Банка Азербайджана модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее» Экономика 13:19
Ситуация в регионе кардинально изменилась после заявления от 10 ноября - председатель ОБСЕ Политика 13:14
Минздрав Азербайджана о дезинфекции в школах Общество 13:09
Правильное применение азербайджанского языка в исполнительском искусстве - дискуссии (ФОТО) Социум 13:06
Фашизм и антисемитизм в Армении по-прежнему вызывают опасения - мнение Армения 13:03
Пресс-конференция главы МИД Азербайджана и действующего председателя ОБСЕ (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:58
Объем производства ненефтяной промышленности в Азербайджане превысил 1 млрд манатов - министр Бизнес 12:54
В Азербайджане создается единая информационная база о шехидах и их семьях Общество 12:48
Центробанк заявил о заметном росте объема транзакций по платежным картам в Азербайджане Финансы 12:25
Латвийская компания в этом году передаст Азербайджану после ремонта 17 локомотивов Экономика 12:20
Стартап Бакинской высшей школы нефти был отобран из 238 инновационных проектов Общество 12:19
Выручка H&M упала почти на треть Европа 12:14
Консорциум TAP возвращает земли законным владельцам Энергетика 12:13
Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана Общество 12:13
Талибы отвергли мирный план США Другие страны 12:09
В Азербайджане услуги по ОМС будут оказывать и частные клиники Общество 12:01
В Азербайджане существенно выросли безналичные платежи через правительственный портал Финансы 11:58
AccessBank объявляет тендер Экономика 11:56
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:54
Названы даты выпускных экзаменов в школах Азербайджана Общество 11:49
Французская компания Alstom применит в Азербайджане свой опыт обслуживания электровозов Транспорт 11:33
Туркменский судоремонтный завод обнародовал производственные показатели Бизнес 11:29
В Азербайджане меняется закон "О ветеранах" Общество 11:29
«КазМунайГаз» о возможности пересмотра бюджета в связи с изменением цен на нефть Энергетика 11:13
ЕС и FAO оказывают Азербайджану поддержку в подготовке законопроекта об аграрных консультационных услугах Бизнес 11:12
Выросла среднемесячная номинальная зарплата по Нахчыванской АР Финансы 11:08
Весна – пора любви, цветов и ... аллергии Общество 10:58
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:58
Названы имена кандидатов на должности зампредседателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана Общество 10:55
Доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации выросли с начала года ИКТ 10:52
Минтруда Азербайджана упрощает процесс управления реабилитационными учреждениями Общество 10:45
Названы причины ухода British Petroleum из Казахстана Энергетика 10:41
Goldman Sachs прогнозирует рост ВВП США на 8% США 10:38
В Азербайджане еще две школы закрылись из-за коронавируса Общество 10:37
Все новости