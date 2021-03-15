Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с визита на освобожденные территории (ФОТО)
Bakı. Trend:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами с визита на освобожденные территории.
Как передает Trend, в публикации говорится:
"Дорогие сестры и братья!
В скором времени представлю вашему вниманию очередные видеокадры с освобожденных от оккупации территорий.
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с визита на освобожденные территории (ФОТО)
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