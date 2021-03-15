Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с визита на освобожденные территории (ФОТО)

Bakı. Trend:

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами с визита на освобожденные территории.

Как передает Trend, в публикации говорится:

"Дорогие сестры и братья!

В скором времени представлю вашему вниманию очередные видеокадры с освобожденных от оккупации территорий.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN"