Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в регионе
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД
Dо время разговора стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Также были обсуждены различные вопросы двустороннего сотрудничества.
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