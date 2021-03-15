Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД

Dо время разговора стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Также были обсуждены различные вопросы двустороннего сотрудничества.