Президент Ильхам Алиев: Так называемое «государство Арцах» пошло к черту (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Так называемое «государство Арцах» пошло к черту.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский и Ходжавендский районы.

«Ненавистный враг, тридцать лет оккупировавший наши земли, не оставил камня на камне. Посмотрите, в каком состоянии дороги. Эти дороги не видели асфальта тридцать лет. Вся их пропаганда лживая, вся история сфальсифированная. Они называли себя государством, так называемым «государство Арцах» - пошло к черту. Если это было «государство», то почему ничего не построено? Потому что они знали, что это не их земля. Эта - земля азербайджанцев»,- сказал глава государства.