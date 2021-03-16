Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Гадруте (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.
В ходе визита Президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Гадруте.
Подробный репортаж о поездке будет представлен 16 марта.
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