Парламент Азербайджана сегодня обсудит отчет Кабмина за 2020 г.
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
На заседании будут обсуждаться отчет Кабмина за 2020 год и назначение заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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