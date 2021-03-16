Парламент Азербайджана обсуждает отчет правительства за 2020 г.
БАКУ /Trend/ - 16 марта началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Депутаты обсуждают отчет Кабмина за 2020 год и вопрос назначения заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты.
В заседании также участвуют премьер-министр Али Асадов и министры.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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