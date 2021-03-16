К борьбе с пандемией привлечены все ресурсы - премьер-министр Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется системная борьба с пандемией коронавируса.
Об этом в ходе обсуждений отчета о деятельности Кабмина за 2020 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал премьер-министр Али Асадов, сообщает во вторник Trend.
Асадов отметил, что по поручению главы государства к борьбе с пандемией привлечены все ресурсы.
Он подчеркнул, что устранен дефицит медицинских масок и лекарственных препаратов, увеличено число лабораторий, созданы больницы модульного типа, приглашается медперсонал из зарубежных стран.
По словам Асадова, в прошлом году расходы здравоохранения в связи с пандемией составили 644 млн манатов.
В Фонде борьбы с коронавирусом собраны 114 млн манатов, за счет которых закуплена и доставлена в страну вакцина.
Он напомнил, что до сегодняшнего дня вакцинацию от коронавируса прошли около 460 тысяч человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)