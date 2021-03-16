Высокий уровень оснащения азербайджанской армии останется приоритетом - премьер

БАКУ /Trend/ - Высокий уровень оснащения азербайджанской армии останется приоритетом государства.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что Азербайджан успешно применил и протестировал в ходе Отечественной войны приобретенное современное вооружение и военную технику, которые были высоко оценены международными экспертами.

Премьер выразил сожаление в связи с разрушениями, учиненными Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

По его словам, Азербайджан вернет жизнь на освобожденные земли, и открытие коммуникаций принесет пользу всему региону.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)