Высокий уровень оснащения азербайджанской армии останется приоритетом - премьер
БАКУ /Trend/ - Высокий уровень оснащения азербайджанской армии останется приоритетом государства.
Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.
Он отметил, что Азербайджан успешно применил и протестировал в ходе Отечественной войны приобретенное современное вооружение и военную технику, которые были высоко оценены международными экспертами.
Премьер выразил сожаление в связи с разрушениями, учиненными Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.
По его словам, Азербайджан вернет жизнь на освобожденные земли, и открытие коммуникаций принесет пользу всему региону.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)