Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия никогда не воевала с гражданским населением

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия никогда не воевала с гражданским населением.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский и Ходжавендский районы.

«Поселок Гадрут был освобожден от оккупации 9 октября. Освобождение поселка Гадрут стало возможным в результате очень успешной военной операции. В первую очередь, были взяты окрестные горы. После того, как азербайджанская армия заняла высоты, расположенные вокруг Гадрута, контроль фактически перешел к Азербайджанской армии, и освобождение поселка Гадрут от оккупации стало уже неизбежным. Могу сказать, что, в целом, во время 44-дневной войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало, потому что Азербайджанская армия никогда не воевала с гражданским населением. В отличие от армян, мы во время войны воевали только против военных формирований, нанесли им поражение и изгнали с наших земель. Что касается гражданского населения, то, по статистике Армении, во время войны погибло около 40 гражданских лиц, и подавляющее большинство их составляли гражданские лица, участвовавшие в военных операциях», - сказал Президент Ильхам Алиев.