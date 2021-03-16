Президент Ильхам Алиев об албанском храме: Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии?

БАКУ/Trend/ - Это – древний албанский храм, албанская церковь, она расположена в селе Хунерли. Армяне хотели арменизировать и эту церковь, сделали здесь надписи на армянском языке, но не смогли добиться этого. Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после ознакомления с Албанским храмом в селе Хунерли.

«Она похожа на хлев, словно хлев, мусорная свалка. Это – наш древний исторический памятник, храм наших удинских братьев. Они приедут и сюда. Армяне осквернили албанский храм так же, как осквернили наши мечети. Но мы восстановим. Все эти надписи – фальшивые, они были сделаны впоследствии. Они создали для себя на наших древних землях сфальсифицированную историю. Но не смогли добиться этого, мы их разоблачили. Тот факт, что эта церковь – албанский храм - находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян. Если бы это была армянская церковь, то они бы ее отремонтировали. И после этого некоторые предъявляют нам претензии в том, что мы не следим за христианскими храмами. Именно армяне привели его в такое состояние», - сказал глава государства.