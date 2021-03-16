Президент Ильхам Алиев: Гадрутская операция займет особое место в мировой военной науке

БАКУ/Trend/ - Город Физули был освобожден после Гадрута – 17 октября. Армянская армия ждала нас в другом направлении. Однако, соблюдая правила войны, правильно выполняя стратегическое планирование, мы после Джебраила освободили от оккупации Гадрут, а вслед за ним – Физули.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после поднятия государственного флага в поселке Гадрут.

«Должен также сказать, что уже тогда, когда Гадрут находился у нас, руководство Армении, официальные лица, а также некоторые иностранные журналисты, лившие воду на мельницу Армении, заявляли, что Гадрут находится в руках армян. До сих пор не могу понять, почему руководство Армении обманывало свой народ. Мы точно знали, что Гадрут у нас. Мы знали, что армянская армия здесь полностью уничтожена, а оставшиеся в живых армянские военнослужащие трусливо бежали отсюда и скрылись в горах. Гадрут полностью находился у нас. Однако некоторые иностранные журналисты утверждали, что Гадрут якобы находится в руках армян.

После освобождения Гадрута мы взяли направление на Шушу. Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут. Мы приблизились к Шуше вновь с направления, откуда враг нас не ждал. Пройдя через горы, ущелья, отвесные скалы, взобравшись на эти скалы, мы освободили Шушу от оккупантов. Поэтому гадрутская операция займет особое место в мировой военной науке», - сказал глава государства.