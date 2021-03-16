Азербайджан с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Словакии

БАКУ /Trend/ - Завтра Азербайджан с рабочим визитом посетит министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Отметим, что в Баку состоится совместная пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)