Азербайджан с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Словакии
БАКУ /Trend/ - Завтра Азербайджан с рабочим визитом посетит министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.
Отметим, что в Баку состоится совместная пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Лента новостей
Более 21 тыс. семей в Азербайджане улучшили жилищные условия за счет средств от эмиссии облигаций Ипотечного фонда
К концу 2025 года число обеспеченных жильем семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане превысит 20 тыс. - министр
Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации - спикер парламента
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района (ФОТО)
Увеличилось количество высших учебных заведений, присоединившихся к Азербайджанской Образовательной Сети
Азербайджанские войска, привлеченные к широкомасштабным учениям, занимают районы сосредоточения (ФОТО/ВИДЕО)