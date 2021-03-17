Президент Ильхам Алиев: Привести такой красивый город, как Шуша, с живописной природой в это состояние – вандализм (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Привести такой красивый город, как Шуша, с живописной природой в это состояние – вандализм.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Они разрушили дома азербайджанцев и считали, что оккупация будет вечной. Мы положили конец оккупации.

Я говорил, что Шуша станет одним из самых красивых городов не только Азербайджана, но и всего мира, и мы добьёмся этого, на 100 процентов. А это - разрушенное здание реального училища, посмотрите, во что превратили его армяне. А слева, как мне сообщили, находилась школа-интернат. Ее тоже разрушили, осталась лишь фасадная часть», - сказал глава государства.