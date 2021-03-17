Президент Ильхам Алиев: Уже дан старт работам в мавзолее Вагифа. Мы восстанавливаем историю (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Уже дан старт работам в мавзолее Вагифа. Мы восстанавливаем историю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Приближаемся к мавзолею Вагифа. Уже дан старт работам. Я ознакомился с проектом. Здесь есть и фотографии. Великий лидер Гейдар Алиев, находясь здесь, принял участие и в открытии, и в днях поэзии Вагифа. Мы восстанавливаем историю. Фонд Гейдара Алиева реализует данный проект на собственные средства, со свойственным Фонду Гейдара Алиева вкусом, под руководством Мехрибан ханым», - сказал глава государства.