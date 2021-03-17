Организован медиа-тур в Физули и Ходжавенд (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 17 марта состоялась поездка представителей медиа на освобожденные территории Азербайджана.
Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, журналисты ознакомились с работами, проводимыми на дороге Физули-Гадрут, фундамент которой 15 марта заложил Президент Ильхам Алиев.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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