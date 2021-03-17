БАКУ /Trend/ - Проходит заключительное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщает в среду Trend.

На заседании рассматриваются новые обращения в связи с помилованием.

Напомним, что состоялось уже девять заседаний Комиссии, рассмотрено более 950 поступивших обращений.

Соответствующий список предусматривается представить главе государства. В преддверии праздника Новруз ожидается подписание указа о помиловании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)