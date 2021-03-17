Проходит заключительное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Проходит заключительное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщает в среду Trend.
На заседании рассматриваются новые обращения в связи с помилованием.
Напомним, что состоялось уже девять заседаний Комиссии, рассмотрено более 950 поступивших обращений.
Соответствующий список предусматривается представить главе государства. В преддверии праздника Новруз ожидается подписание указа о помиловании.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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