Президент Ильхам Алиев: Посмотрите, в каком виде находится город, во что враг превратил Шушу

БАКУ/Trend/ - Посмотрите, в каком виде находится город, во что враг превратил Шушу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«В прошлый раз мы приезжали в январе. Мы вернули Шуше бюсты Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля. Сегодняшняя поездка в Шушу доставляет огромное удовольствие. Слева снежные горы Шуши, покрытые туманом.

В мавзолее Вагифа в скором времени начнутся восстановительные работы. Будет восстановлен прежний облик мавзолея. Сегодня будет дан старт восстановительным работам.

Уже даны соответствующие указания, связанные с восстановлением мечетей. Первоначальные исследования начались, в ближайшее время будет представлен проект.

Шуша прекрасна во все времена года.

Мы восстановим и родники. За тридцать лет армяне осушили все наши родники. Посмотрите, в каком виде находится город, во что враг превратил Шушу», - сказал Президент Ильхам Алиев.