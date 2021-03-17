Президент Ильхам Алиев: Пусть круги, защищающие армян, приедут и увидят, что натворили эти варвары

БАКУ/Trend/ - Пусть круги, защищающие, поддерживающие армян, всегда являющиеся их опорой, приедут и увидят, что натворили эти варвары

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Здесь находился дворец Панахали хана. Основатель, создатель Шуши Панахали хан построил здесь для себя дворец. Посмотрите, во что армяне превратили этот дворец. Это был исторический памятник. Ненавистный враг пришел, захватил нашу землю, изгнал людей, разрушил, снес исторические памятники, учинил вандализм, варварство.

Пусть все международные организации приедут и увидят это. Пусть круги, защищающие, поддерживающие армян, всегда являющиеся их опорой, приедут и увидят, что натворили эти варвары», - сказал Президент Ильхам Алиев.