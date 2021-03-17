Президент Ильхам Алиев: Будет очень большой поток туристов в Шушу, поэтому здесь должны быть пяти-, четырех- и трехзвездочные отели

БАКУ/Trend/ - Следует учесть, что будет очень большой поток туристов в Шушу, поэтому здесь должны быть пяти-, четырех- и трехзвездочные отели.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Мы также осмотрели Шушинский санаторий. Армяне и там разрушили многие корпуса. Но некоторые из них можно будет использовать. Здесь тоже планируется создать небольшие отели. Следует учесть, что будет очень большой поток туристов в Шушу, поэтому здесь должны быть пяти-, четырех- и трехзвездочные отели.

Отсюда открывается прекрасная панорама на город, расположенные вокруг него горы. Но мы снова видим, что армяне не построили здесь, можно сказать, ни одного здания. Возможно, построили вот это здание, это уродливое строение. При этом использовали здания, построенные Азербайджаном в советское время, размещались в домах азербайджанцев. Все эти дома–«хрущевки» остались с советских времен. Срок их эксплуатации давно истек. Сейчас надо уделить внимание состоянию этих зданий», - сказал глава государства.