Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с работами, которые предстоит провести в гостинице "Карабах" в Шуше (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, которые предстоит провести в гостинице "Карабах" в Шуше.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с работами, которые предстоит провести в гостинице "Карабах" в Шуше (ФОТО)
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