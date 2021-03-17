Мы переживаем особый период в регионе, в нашей стране - глава МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Мы переживаем особый период в регионе, в нашей стране.
Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Он отметил, что азербайджанские территории, которые находились под оккупацией около 30 лет, освобождены, и это создало новые возможности для развития.
"Азербайджан всегда демонстрировал позицию, основанную на международных принципах. Мы - сторонники сосуществования народов в рамках неприкосновенности границ стран", - подчеркнул Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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