Мы все еще не видим конструктивного подхода Армении по ряду пунктов заявления от 10 ноября - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения должна прекратить отправку военнослужащих на территорию Азербайджана.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает в среду Trend.

"Мы все еще не видим конструктивного подхода Армении по некоторым пунктам заявления от 10 ноября. Согласно заявлению, Армения обязалась вывести все воинские соединения с территории Азербайджана. Армения должна прекратить отправку военнослужащих на территорию Азербайджана. Это создает угрозы для мира и стабильности в регионе", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)