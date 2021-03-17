Мы все еще не видим конструктивного подхода Армении по ряду пунктов заявления от 10 ноября - глава МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Армения должна прекратить отправку военнослужащих на территорию Азербайджана.
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает в среду Trend.
"Мы все еще не видим конструктивного подхода Армении по некоторым пунктам заявления от 10 ноября. Согласно заявлению, Армения обязалась вывести все воинские соединения с территории Азербайджана. Армения должна прекратить отправку военнослужащих на территорию Азербайджана. Это создает угрозы для мира и стабильности в регионе", - сказал Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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