Непредоставление карты минных полей является продолжением агрессии Армении против Азербайджана - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Армения до сих пор отказывается передать Азербайджану карту заминированных территорий.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, это является продолжением агрессии Армении против Азербайджана.

"Как известно, с 10 ноября прошлого года в результате взрыва мин на освобожденных территориях погибли 18 и получили ранения 79 человек. Еще один подобный случай произошел вчера в Агдаме, на мине подорвались шесть мирных жителей, двое из которых погибли. В связи с этим вопросом международные организации и страны мира должны оказать на Армению давление", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)