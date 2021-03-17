Словакия готова поддержать Азербайджан в постконфликтный период - министр

БАКУ /Trend/ - Словакия готова поддержать Азербайджан в постконфликтный период.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

По его словам, Словакия поддерживает трёхстороннее соглашение, подписанное между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Министр отметил, что его страна намерена продолжить развитие двусторонних отношений с Азербайджаном в различных сферах.

Корчок добавил, что это первый его визит в Азербайджан после назначения министром, и он восхищен тем, какого развития добилась страна.

(Автор: Джейла Алиева)

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