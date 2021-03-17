Помощник Президента Азербайджана провел встречи с главой офиса гендиректора ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - 15 февраля и 16 марта 2021 года, в продолжение телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле, состоялись встречи в формате видеоконференции помощника Президента - завотделом по вопросам внешней политики администрации Президента Хикмета Гаджиева с главой офиса генерального директора ЮНЕСКО Николасом Кассионидесом, сообщает в среду Trend.

В ходе встреч прошли обсуждения в связи с миссией ЮНЕСКО, приглашенной на освобожденные территории Азербайджана в соответствии с Гаагской конвенцией от 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Отметив, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО и всегда открыт для конструктивного диалога, Хикмет Гаджиев в ходе недавней видеовстречи еще раз выразил готовность страны принять миссию ЮНЕСКО по оценке ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам на освобожденных территориях Азербайджана.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что масштабы вандализма, совершенного Арменией против культурного и религиозного наследия азербайджанского народа на этих территориях во время почти 30-летней оккупации, ужасают.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан имеет образцовый опыт в области охраны культурных и религиозных памятников, и страна внесла свой вклад в восстановление культурных и религиозных памятников на международном уровне.

Он добавил, что по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой делегация Фонда Гейдара Алиева и представителей религиозных общин Азербайджана побывала недавно с визитом в Ватикане, и в рамках визита было подписано новое соглашение о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим советом Святого Престола по восстановлению катакомб Святой Комодилии.

(Текст: Турал Гараджаев)