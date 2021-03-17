Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с проверками в сфере предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"» № 279-VIQD от девятого марта 2021 года.

Согласно указу, в целях обеспечения применения закона Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"» № 279-VIQD от девятого марта 2021 года Кабинету министров поручено:

– подготовить и представить Президенту Азербайджана в восьмимесячный срок предложения по совершенствованию законодательства о регулировании проверок в сфере предпринимательства с целью усиления защиты интересов предпринимателей с учетом передового международного опыта;

– решить другие вопросы, вытекающие из закона Азербайджана «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"» № 279-VIQD от девятого марта 2021 года.