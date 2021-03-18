Для Ирана очень важна стабильность и устойчивая безопасность в регионе — посол

БАКУ /Trend/ - Геополитика, опирающаяся на оккупацию и агрессию, не может быть продолжительной.

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджана Сейед Аббас Мусави, сообщает в четверг Trend.

По его словам, некоторые аналитики в Иране, России, Армении и других странах наблюдали за процессом, не учитывая реалий: «У них сформировалось такое мнение, что продолжение оккупации азербайджанских территорий Арменией и вражды между двумя странами – лучший вариант. Они считали освобождение Азербайджаном своих территорий создаст проблему в регионе».

Дипломат добавил, что необходимо видеть реалии политических и международных отношений: «Поэтому те, кто не придавал особое значение постоянной вражде между двумя соседями Ирана, ошибались. От конфликтов и междоусобиц между соседями никому пользы нет. Иран сторонник добрососедских отношений между странами региона».

Посол Ирана с сожалением отметил, что оккупация азербайджанских городов сопровождалась кровопролитием и изгнанием более 1 млн азербайджанцев. Несмотря на 4 резолюции СБ ООН, предупреждения международных и региональных организаций и ряда мировых стран 28 лет территории Азербайджана оставались под армянской оккупацией».

По словам Мусеви, оккупация территорий и несоблюдение принципа территориальной целостности стали главными причинами дестабилизации в регионе: «Для Ирана очень важна стабильность и устойчивая безопасность в регионе».

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)