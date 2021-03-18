Армения не сможет выйти из экономической блокады без содействия Азербайджана - комментарий

БАКУ /Trend/ - В ходе планово-предупредительных ремонтных работ на трубопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" российский газ временно будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. Согласие на это азербайджанской стороны следует рассматривать как большой вклад в обеспечение прочного мира и безопасности в соответствии с новыми реалиями.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Он отметил, что трехсторонние соглашения, подписанные Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года и 11 января 2021-го, предусматривают открытие коммуникаций, создание новых транспортных коридоров и налаживание взаимных связей в регионе, инициатором чего выступил именно Азербайджан.

"Благодаря этой инициативе Азербайджана выгоду от экономических коридоров извлекут все страны региона. Другими словами, согласившись на временные поставки российского газа в Армению через свою территорию, Азербайджан еще раз продемонстрировал заинтересованность в налаживании таких связей и взаимоотношений.

С другой стороны, после этого военно-политическое руководство Армении и армянский народ должны наконец понять, что их страна не сможет выйти из экономической блокады без согласия и содействия Азербайджана.

И руководство Армении, и ее политические силы, и армянский народ должны понимать, что царящие в этой стране хаос, социально-экономический кризис не разрешатся без воли Азербайджана, а только усугубятся. Если Армения не отнесется к этим отношениями со здравым смыслом, то хаос и плачевная ситуация в ней усугубятся", - сказал Османов.

Отметим, что в ходе планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ – Закавказье" российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана на платной основе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)