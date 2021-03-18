Для развития отношений с Азербайджаном не существует никаких политических препятствий - посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Для укрепления отношений Ирана и Азербайджана нет каких-либо политических препятствий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал иранский посол в Баку Сейед Аббас Мусави в ходе вебинара с участием заместителя председателя Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана, руководства иранской Национальной конфедерации предпринимателей, Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Азербайджанской конфедерации предпринимателей.

По его словам, компании и частный сектор Ирана могут быть более активно вовлечены в экономику Азербайджана.

"Товарооборот между Ираном и Азербайджаном не соответствует имеющемуся потенциалу. Азербайджан освободил от оккупации свои территории. На наш взгляд, товарооборот между двумя странами должен увеличиться как минимум на 20 процентов. Обе страны заинтересованы в развитии отношений", - сказал Мусави.

Согласно отчету иранской Организации развития торговли, товарооборот между Ираном и Азербайджаном за 11 месяцев (20 марта 2020 года - 18 февраля 2021-го) составил 364 миллиона долларов. За этот период Иран экспортировал в Азербайджан 912 тысяч тонн продукции на 343 миллиона долларов и импортировал из Азербайджана 24 тысячи тонн продукции на 21,4 миллиона долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)